Sarri: Juve dovrà distruggere avversario

TORINO, 27 GIU - "La mia Juventus? Sarà una squadra che rispetta le caratteristiche di chi può far vincere le partite". Prima intervista a Juventus Tv per Maurizio Sarri, che alla tv bianconera anticipa come sarà la sua squadra. "La filosofia sarà giocare più palloni possibile - spiega -, ma vorrei anche che la squadra mantenesse alcune caratteristiche che aveva con Allegri. Cioè resistere alle difficoltà e poi distruggere l'avversario in dieci minuti".