Giro: nel 2020 aprirà crono a Budapest

ROMA, 27 GIU - Dopo l'annuncio della Grande partenza del Giro d'Italia n.103 dall'Ungheria, oggi a Budapest sono state svelate le prime 3 tappe. La corsa rosa scatterà sabato 9 maggio (la fine il 31 maggio), con una crono individuale lunga 9,5 km per le vie della capitale Budapest. La 2/a frazione, adatta ai velocisti, ripartirà sempre da Budapest - domenica 10 maggio - e raggiungerà Gyor, dopo 193 chilometri di percorso. Lunedì 11 maggio 3/a tappa da Szekesfehervar a Nagykanizsa (197 chilometri). Quella ungherese sarà la 14/a partenza del Giro d'Italia dall'estero, l'ultima delle quali venne data l'anno scorso a Gerusalemme, in Israele. Anche quella volta si disputarono 3 tappe, compresa la cronometro inaugurale. Dopo l'Ungheria, la carovana rosa approderà in Sicilia: i corridori riposeranno martedì 12 maggio e torneranno in sella mercoledì 13 sulle strade dell'Isola.