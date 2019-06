Andreazzoli, voglio un Genoa felice

GENOVA, 27 GIU - Aurelio Andreazzoli, nuovo allenatore del Genoa, ha un'idea per il proprio gruppo: che sia felice. "Non ci può essere lavoro nel quale è assente la partecipazione e la felicità nel partecipare. La resa, se crei felicità e partecipazioni, è doppia: a quel punto sei già arrivato. Bisogna dare la possibilità ai calciatori di essere felici. Dobbiamo avere il piacere di giocare per regalarlo a chi spende tempo e fa sacrifici per venirci a vedere allo stadio". Prima la felicità, poi il modulo. "Si fa presto a dare un'idea di gioco, poi bisogna affinare dettagli e le situazioni. Il sistema va dietro alle caratteristiche dei giocatori". Poi, un battuta sul mercato: "Tutto quello che è stato fatto mi piace. Chiaro che c'è da fare ancora, ma siamo già a buon punto". Il club ha preso l'ex Milan Zapata, Barreca dal Monaco, il giovane centrocampista polacco Jagiello, l'esterno offensivo argentino De La Vega e l'esterno difensivo del Chievo Jaroszynski.