Valente:Ddl sport per diritti lavoratori

ROMA, 27 GIU - "Con l'approvazione alla Camera del Ddl sport facciamo un primo importante passo verso il riconoscimento dei diritti e delle tutele per tutte le lavoratrici e i lavoratori di questo settore, attraverso il definitivo superamento del dilettantismo e del professionismo". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Simone Valente. "Per la prima volta parliamo di diritti per tutti, senza alcuna distinzione, dagli atleti ai tecnici, dai preparatori fisici ai dirigenti - aggiunge -. Prima non era mai successo. Per noi quello di oggi rappresenta un tassello fondamentale della riforma complessiva del sistema sportivo italiano, cominciata l'anno scorso in legge di bilancio con la nascita di Sport e Salute".