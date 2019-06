Neto ceduto dal Valencia al Barcellona

ROMA, 27 GIU - Il Barcellona, con tweet sul proprio account, ha ufficializzato l'acquisto del brasiliano Norberto Murara Neto. Il portiere, con un passato fra i pali della Fiorentina e della Juventus, è stato prelevato dal Valencia. Neto sostituirà l'olandese Jasper Cillessen che ha fatto il percorso inverso, passando dal club blaugrana a quello che ha per simbolo un pipistrello. Neto sarà il secondo del tedesco Marc-André Ter Stegen, inamovibile titolare fra i pali della porta del Camp Nou. Ieri il Barcellona ha annunciato di avere incassato 35 milioni per la cessione di Cillessen, che ha firmato fino al 2023 e avrà una clausola rescissoria di 80 milioni. Il cartellino di Neto, anche se non è ancora ufficiale, dovrebbe essere valutato sui 30 milioni. Scambio quasi alla pari, dunque, fra i due portieri, con la differenza che Cillessen a Valencia sarà titolare, Neto a Barcellona no.