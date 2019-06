Barca aspetta De Ligt, United su Umtiti

ROMA, 27 GIU - Il Barcellona resta sospeso fra il possibile ritorno di Neymar e il probabile arrivo di Griezmann. Ma soprattutto è nell'attesa di sciogliere il nodo legato al futuro di De Ligt. La composizione della difesa è uno dei punti fermi dell'allenatore Valverde, che vuole evitare ulteriori intoppi nel nuovo assalto alla Champions. Resta da definire la posizione di Umtiti, reduce da una stagione negativa per via degli infortuni, al quale è interessato lo United. Il club catalano ha mostrato interesse, secondo il Mundo Deportivo, per lo svedese Lindelof che, nel caso in cui lasciasse il Camp Nou, a prescindere dall'arrivo di De Ligt, potrebbe sostituire il francese. Preoccupano le condizioni del ginocchio di Umtiti che, nella scorsa stagione, ha giocato poco. Il suo posto, al fianco di Piqué, nel centro della difesa dei blaugrana, è stato preso da un altro francese, Lenglet. A oggi, il Barca, per la difesa, può puntare su Piqué, Lenglet e Umtiti, ma anche su Todibo. Tutto ruota attorno a De Ligt e alla forma di Umtiti.