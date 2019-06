Real: manca qualcosa, Zidane vuole Pogba

ROMA, 27 GIU - La calda estate del Real Madrid, che ha riportato Zidane in panchina, riserva un'appendice: gli arrivi di Hazard, Rodrygo, Mendy, Militao e Jovic non bastano a formare una squadra insuperabile. A Zidane manca ancora una tessera per completare il puzzle, un centrocampista in grado di affiancare Modric, Kroos e Casemiro. Sono quattro i nomi nel taccuino di Florentino Perez: Pogba, Eriksen, Van de Beek e Ndombélé. Il primo è il più gradito da Zidane, la prima scelta, ma bisogna prima superare un paio di difficoltà: la prima è rappresentata dalla concorrenza della Juve, la seconda dall'ingaggio eccessivo del giocatore (che chiede 17 milioni a stagione). Nel caso in cui dovesse fallire l'operazione Pogba, ecco pronta l'alternativa: è Van de Beek dell'Ajax. Il suo costo? 70 milioni. Scendono, invece, le quotazioni di Eriksen del Tottenham, che costa 100 milioni, ma ha un contratto in scadenza 2020. E Ndombélé? Per lui il Tottanham ha pronti 60 milioni che è la cifra chiesta dal Lione.