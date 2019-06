Milan-Psg,idea scambio Donnarumma-Areola

MILANO, 26 GIU - Due anni dopo, c'è di nuovo il Paris Saint Germain in pressing sul portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. A quanto filtra, si sta avviando una trattativa fra i due club, che dovrebbe avere come oggetto il trasferimento al Psg del ventenne Donnarumma, in cambio di un altro portiere, Alphonse Areola, sei anni più anziano del rossonero, e un conguaglio economico. Entrambi i giocatori sono assistiti dallo stesso procuratore, Mino Raiola. Il Milan punta a realizzare una plusvalenza valutando il portiere della nazionale italiana circa 50 milioni di euro, mentre la valutazione di Areola, francese di origini filippine, sarebbe attorno ai 30. Nell'estate 2017 Donnarumma rifiutò un'offerta monstre del Psg, prima di rinnovare il contratto con il Milan, che ingaggiò anche il fratello Antonio, terzo portiere con stipendio da un milione di euro a stagione. Ora è di nuovo di attualità la possibilità di un trasferimento nel club di Parigi, dove è tornato in veste di dirigente Leonardo, dopo un anno al Milan.