"Gigi-Juve sarebbe operazione simpatica

TORINO, 26 GIU - "Non c'è alcun accordo" tra Gigi Buffon e la Juventus, ma "può darsi che i bianconeri abbiano pensato a lui nel caso parta Perin". Silvano Martina, agente dell'ex capitano bianconero, apre al ritorno di Buffon alla Juventus. "Ha 41 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare, mettersi alla prova - ha detto l'agente di Buffon ai microfoni di SportMediaset -. Vediamo quello che succede, ora è solo un'idea, non avremmo mai pensato a un'eventualità di questo tipo". Martina smentisce invece le voci sull'ingaggio faraonico promesso a Buffon: "Sono stupidaggini, se va in porto è un'operazione simpatica, però deve crescere la pancia prima di poter partorire il bambino".