Palermo: Albanese "Sono preoccupato"

PALERMO, 26 GIU - "C'è la consapevolezza che la situazione è seria e grave, sono attento e mi rendo conto che dobbiamo affrontare un problema che deve essere risolto. Nell'ambito di queste cose ho la mia preoccupazione, legittima direi, come tutti coloro che affrontano qualsiasi altra attività". Lo ha detto il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, al termine della prima parte del Cda della società di viale del Fante che sta facendo il punto della situazione dopo la mancata presentazione della fideiussione per l'iscrizione alla Serie B e le criticità sul club rosanero che stanno emergendo di ora in ora. Il consiglio di amministrazione iniziato stamani è stato aggiornato alle 19.