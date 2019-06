Golf, Olesen all'Open d'Italia

ROMA, 26 GIU - Nel 2018 ha battuto Francesco Molinari mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione per la Ryder Cup di Parigi. All'Open d'Italia 2019 Thorbjorn Olesen sogna il bis in una nuova sfida col campione azzurro che andrà in scena all'Olgiata Golf Club di Roma (10-13 ottobre). Il danese difenderà il titolo conquistato al Gardagolf di Soiano del Lago (Brescia) dopo una gara decisa solo all'ultima buca, con Molinari protagonista di un secondo posto beffa. "Quella è stata la più grande vittoria della mia carriera -ha detto Olesen. Prima ero davvero lontano dalla qualificazione per Parigi. Ma vincere una tappa così importante delle Rolex Series mi ha dato lo slancio necessario. S'è trattato di un punto di svolta, spero di ripetermi a Roma". Nel quinto evento 2019 delle Rolex Series European Tour -che vanterà ancora una volta un montepremi da 7 milioni di dollari- Molinari, numero 6 al mondo, avrà dunque tra i principali avversari il 29enne di Fures›, tra gli artefici dell'euro-trionfo nell'ultima Ryder Cup.