Calcio, Neymar sempre più verso il Barça

ROMA, 26 GIU - Si intensificano i contatti fra Neymar e il Barcellona. Il campione brasiliano dopo la parentesi al Psg è pronto a tornare nel club catalano. Dopo le prime indiscrezioni delle scorse settimane, i negoziati fra il giocatore e il club di Messi, e fra i due club interessati, hanno fatto significativi passi avanti. Oggi il quotidiano sportivo spagnolo Marca nella sua edizione online riferisce che Neymar ha confermato la sua volontà di dire addio al club parigino e che quest'ultimo non intenda fare le barricate per fermarlo, ma tutto ha un prezzo e quello per la partenza del fuoriclasse verdeoro è di 200 milioni di euro, senza i quali il Psg non darà il via libera all'operazione. L'accordo non sarà facile, perchè la somma che il Barcellona deve sborsare è elevata e il Barça ha anche altre operazioni dispendiose da concludere sul mercato; lo stesso Neymar inoltre dovrebbe rinunciare a una parte del principesco ingaggio percepito alla corte di Parigi.