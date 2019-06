Mondiali: 2-0 a Cina, azzurre ai quarti

MONTPELLIER (FRANCIA), 25 GIU - L'Italia vola ai quarti di finale dei mondiali femminili di calcio in corso in Francia. Le azzurre guidate da Milena Bertolini agli ottavi hanno battuto la Cina 2-0 (1-0) grazie alle reti di Giacinti (15' pt) e Galli (5' st). Ai quarti l'Italia sabato alle ore 15 affronterà la vincente di Olanda-Giappone, in programma stasera.