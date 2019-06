A Roma la XV edizione della Safe Cup

ROMA, 25 GIU - L'energia incontra lo sport nella Capitale. Si è svolta a Roma presso il Circolo Sportivo Eschilo 2 la SAFE CUP, competizione sportiva che riunisce annualmente le principali realtà del mondo energetico italiano, pronte a competere sui campi di calcio a 5 e beach volley. Più di 250 partecipanti e 25 rappresentative, provenienti da tutta Italia, hanno dato vista a un'intensa giornata di sport e aggregazione. "Un evento straordinario - ha detto Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel - oggi abbiamo avuto testimonianza di quello che lo sport deve essere, nella sua forma più autentica". Ad aggiudicarsi il "Torneo dell'Energia" sono state le rappresentative del GSE - Gestore Servizi Energetici (per il calcio a 5) e di Utilitalia (per il beach volley). "La SAFE CUP è ormai un appuntamento consolidato nel panorama dell'energia e dello sport - ha dichiarato Raffaele Chiulli, Presidente SAFE e neoeletto Presidente GAISF (Global Association of International Sports Federations).