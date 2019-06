Roma: è ufficiale, Petrachi nuovo ds

ROMA, 25 GIU - Dopo aver lavorato nell'ombra per settimane Gianluca Petrachi può uscire allo scoperto. La Roma ha infatti ufficializzato il suo ruolo di direttore sportivo giallorosso. Formalmente l'incarico partirà dal 1 luglio, ma già da tempo l'ex tesserato del Torino si sta occupando del mercato romanista. Petrachi ha firmato un contratto che lo legherà alla Roma per tre stagioni, fino al 2022. "Sono contento di dare il benvenuto a Gianluca nel nostro team - ha dichiarato il Ceo del club Guido Fienga. Sono certo che con la sua competenza rappresenterà una risorsa importante all'interno del management". "La Roma rappresenta per me un'avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante - le parole del neo ds giallorosso -. Conosco bene le aspettative di un club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida".