Armani, felice per Milano olimpica

MILANO, 25 GIU - "Non nascondo di aver seguito con emozione l'annuncio in diretta e sono davvero felice che la scelta sia caduta su Milano. Credo davvero che la città saprà accogliere e gestire al meglio, con il pragmatismo che la contraddistingue, un evento così importante. Saprà coglierne l'opportunità di sviluppo così come è stato per Expo 2015". Così Giorgio Armani commenta l'assegnazione dei Giochi 2026 a Milano-Cortina.