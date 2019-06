F1: 'Al 99% Gp Brasile a Rio dal 2021'

BRASILIA, 25 GIU - L'eterna sfida tra Rio de Janeiro e San Paolo in Brasile si è spostata da qualche tempo anche all'interno del mondo della Formula 1. Secondo quanto affermato nella notte italiana dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, c'è una "chance del 99%" che Rio de Janeiro ospiti il GP del Brasile a partire dal 2021. "Non perderemo la F1 - ha affermato Bolsonaro - il contratto di San Paolo termina l'anno prossimo e loro hanno deciso che la Formula 1 tornerà a Rio de Janeiro". Sulla questione si è espresso anche il CEO della F1, Chase Carey: "Siamo concentrati sulla ricerca della migliore opportunità per tutti per il 2021 - ha spiegato - ho detto che ogni gara deve essere come un Super Bowl. Vogliamo rendere i nostri Gran Premi degli eventi che incantano l'intera città e vogliamo essere in un luogo che cattura davvero l'immaginazione del mondo".