Commisso, Futuro Chiesa? Resterà al 99%

FIRENZE, 24 GIU - Giornata ricca di emozioni per il neo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso che questo pomeriggio è stato Magnifico Messere della finale del calcio storico vinta per la cronaca dai Rossi di Santa Maria Novella per 8-2 sui Bianchi di Santo Spirito. Il magnate italo-americano, accompagnato dalla moglie Catherine e dal figlio Joseph, ha partecipato insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella al corteo in costume che ha preceduto la partita dei calcianti in piazza Santa Croce. Al suo arrivo è stato accolto da grandi applausi, a dimostrazione della fiducia e dell'entusiasmo dei tifosi nei riguardi del magnate che meno di un mese fa ha acquisito il club viola dai Della Valle per 170 milioni di euro. In attesa dei primi annunci di mercato, Commisso a domanda precisa ha ribadito la volontà di trattenere Federico Chiesa: ''Fino a oggi posso dire che lui rimane, poi non so se c'è qualcosa che io non conosco. Ma al 99% ci sta che Chiesa resti almeno per un anno'' ha dichiarato per l'ennesima volta.