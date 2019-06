Rally Italia Talent, via iscrizioni 2020

ROMA, 24 GIU - Comincia a prendere forma il Rally Italia Talent edizione 2020. Sono aperte le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione del Grande Fratello dei motori. La sesta stagione ha fatto registrare il numero record di 9.299 iscritti, tutti desiderosi di mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilità di partecipare gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport. Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come Pilota o Navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara. Con lo slogan #rallypertutti, sono state 7 le affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo. Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani. Il tutto anche in nome della sicurezza stradale.