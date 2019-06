Mondiali donne:2-1 a Spagna,Usa a quarti

ROMA, 24 GIU - Gli Stati Uniti hanno battuto la Spagna 2-1 conquistando l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali femminili di calcio in corso in Francia. Decisivi la doppietta su rigore a stelle e strisce di Rapinoe (7' pt e 31' st). Per le spagnole a segno Hermoso (9' pt). Ai quarti di finale gli Stati Uniti affronteranno le padrone di casa della Francia.