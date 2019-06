Sala, governance? Non buttiamo tempo

LOSANNA, 24 GIU - "Bisogna fare le cose per bene subito. Non sta a me trovare soluzioni ma non bisogna buttare via tempo, perché altrimenti bisogna ricorrere a procedura di urgenza e ad altre cose che creano problemi, anche a chi li gestisce". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla governance per gestire le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026."È stato determinante che il governo dopo un iniziale tentennamento sia entrato con decisione, stiamo parlando di un territorio omogeneo, è facile convincere la gente", ha aggiunto.