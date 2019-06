Malagò, vittoria di una intera nazione

LOSANNA, 24 GIU - "Sono molto emozionato, è un risultato molto, molto importante non solo per me ma per l'intera nazione. Sono davvero orgoglioso di questa squadra che abbiamo creato tutti insieme senza differenze di colore politico". Sono le prime parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo la vittoria di Milano-Cortina 2026.