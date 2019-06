Milano-Cortina:A.Fontana, uniti si vince

MILANO, 24 GIU - "All'inizio nessuno ci credeva, sembravamo un po' dei matti a tentare questa avventura e invece alla fine abbiamo dimostrato che il nostro Paese, quando va unito non ha paura e non deve avere paura di affrontare qualunque sfida". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana dopo l'aggiudicazione dei Giochi invernali 2026. "Questa e la dimostrazione - ha aggiunto -, dobbiamo avere il coraggio di essere più coesi e riusciremo a superare qualunque difficoltà. Questo può essere un messaggio per tutto il nostro Paese che io spero venga raccolto".