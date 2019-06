Milano-Cortina:Uva,frutto gioco squadra

FIRENZE, 24 GIU - "L'assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina è una bellissima notizia per lo sport italiano e per il nostro Paese: è il risultato di un grande gioco di squadra". Lo ha detto il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva oggi a Firenze per assistere alla finale del calcio storico tra i Tossi di Santa Maria Novella e i Bianchi di Santo Spirito.