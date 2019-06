Giochi 2026: Goggia, guadagnato voti

LOSANNA (SVIZZERA), 24 GIU - "Qualche voto in più lo abbiamo guadagnato". Sofia Goggia è entusiasta di come è andata la presentazione finale di Milano-Cortina in vista dell'assegnazione dei Giochi invernali 2026. L'olimpionica azzurra di sci si è presentata davanti alle telecamere sorridente e con la bandiera tricolore al collo, assieme alle altre atlete intervenute nella presentazione, Michela Moioli e Arianna Fontana, e la loro soddisfazione è condivisa dal presidente del Veneto Luca Zaia. "Abbiamo un dossier vincente, sì e capito dalle parole di Morariu e siamo stati vincenti anche nella presentazione - ha notato -. Ci siamo presentati senza fare richiami al Cio. Stoccolma ha anche tirato le orecchie al Cio...". Decisamente sorridente anche Attilio Fontana: "Bellissima presentazione, le atlete sono state qualcosa in più che ha emozionato con la loro voglia di portare le Olimpiadi in Italia. o segni di apprezzamento".