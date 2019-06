Oddo, per me il calcio è divertimento

PERUGIA, 24 GIU - Entusiasmo, gioco, testa, pubblico: per Massimo Oddo, neo allenatore del Perugia, sono queste le parole guida per il suo Grifo. Lo ha detto nella conferenza di presentazione al fianco del direttore dell'area tecnica Roberto Goretti. "Per me il calcio è divertimento - ha detto Oddo -, anche per i giocatori e tifosi. Il mio personale obiettivo è portare entusiasmo, poi dobbiamo andare passo per passo". Su mercato e nomi già disponibili, dal neo allenatore biancorosso poche parole e un po' di ironia. "Non ho preso posizioni su determinati giocatori - ha spiegato -, li conoscerò e ci parlerò in ritiro. Al direttore il primo nome fatto è stato Dybala, ma solo per far capire le caratteristiche, non lo può prendere". Oddo, secondo cui "l'importante è avere giocatori che ci sono con la testa al 100%", guiderà il Perugia per due stagioni. "La mia aspirazione massima era partire dall'inizio - ha spiegato - visto che sono due anni che subentro. E poi questa è una piazza da progetto".