Giochi 2026, Giorgetti 'utili per Paese'

LOSANNA, 24 GIU - "Gli studi delle università Bocconi, La Sapienza, Ca' Foscari dicono che l'impatto economico di una manifestazione come le Olimpiadi è importante per l'economia delle regioni, per il turismo. Il governo italiano ha presentato tutte le garanzie, crede negli eventi sportivi come motore di uno sviluppo economico e delle infrastrutture. L'intero Paese crede nella nostra candidatura e nella possibilità di ospitare i Giochi in Italia": è quanto dichiarato dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti dopo la presentazione tecnica di Milano-Cortina ai membri Cio.