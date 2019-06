Giochi 2026, Thohir "avrei votato Italia

LOSANNA, 24 GIU - Erick Thohir diventerà membro Cio mercoledì, non in tempo per dare il suo sostegno concreto alla candidatura di Milano-Cortina nella corsa ai Giochi invernali 2016 che si conclude oggi. "Mi dispiace non poter votare per l'Italia", ha sorriso l'ex presidente dell'Inter, che ha raccontato di essere ancora appassionato alle vicende nerazzurre. "Conte mi piace, è un buon allenatore. Uno che ha un carattere molto forte e riesce a imporsi sui giocatori. L'unico dubbio che ho è su come possano prendere i tifosi interisti il contemporaneo arrivo di Conte e di Marotta", ha notato il dirigente indonesiano, primo membro Cio dopo diversi anni del in rappresentanza Paese, che punta ai Giochi olimpici del 2032.