Giochi 2026: Zaia,prima presentazione ok

LOSANNA, 24 GIU - "E' andata benissimo, abbiamo avuto un rispetto dei tempi svizzero, per cui anche una bella figura dal punto di vista dell'organizzazione e poi direi che le domande sono state precise e utili e le nostre risposte altrettante precise". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo la presentazione tecnica di Milano-Cortina davanti ai membri Cio che nel pomeriggio voteranno l'assegnazione dei Giochi invernali 2026. "Spesso i membri Cio che sono intervenuti con le domande hanno parlato di 'wonderful presentation' (presentazione eccellente, ndr), per cui direi che siamo soddisfatti di questa prima fase - ha aggiunto Zaia - nel pomeriggio avremo la seconda nella quale parleranno istituzioni e sportivi, e ci saranno i filmati. Siamo assolutamente fiduciosi, lavoreremo fino all'ultimo istante per portare a casa l'Olimpiade".