Tennis, Barty nuova regina del ranking

ROMA, 24 GIU - Il tennis femminile ha una nuova regina, la 23nne australiana Ashleigh Barty. Grazie al successo nel torneo di Birmingham la giovanne aussie -seconda tennista del suo Paese a riuscirci dopo Evonne Goolagong- campionessa al Roland Garros, toglie lo scettro alla giapponese Naomi Osaka, rimasta regina per 21 settimane di fila e ora seconda. Nella nuova classifica mondiale WTA del tennis femminile pubblicata oggi si conferma terza la ceca Karolina Pliskova e in quarta l'olandese Kiki Bertens, mentre la tedesca Angelique Kerber scavalca al 5/o posto l'altra ceca Petra Kvitova, ancora ferma per infortunio. La romena ed ex numero uno Simona Halep risale un gradino soffiando la settima piazza all'ucraina Elina Svitolina. Chiudono la top ten in rosa poi l'americana Stephens e la bielorussa Sabalenka. Lontane dalle prime, le azzurre: la marchigiana Camila Giorgi scende di due posti, al numero 41, rientrata a Eastbourne dopo tre mesi di stop per l'infortunio al polso.