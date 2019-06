Golf, Pavan torna nella Top 100 mondiale

ROMA, 24 GIU - Grazie alla vittoria in rimonta nel BMW International Open Andrea Pavan torna nella Top 100 mondiale. Il successo nel torneo dell'European Tour ha permesso all'azzurro di passare dalla 133ma all'83ma piazza. Cinquanta le posizioni scalate, in un colpo solo, dal player capitolino. Che aveva chiuso il 2018 al 90mo posto. Miglior piazzamento in carriera per il romano che, a Monaco di Baviera, ha festeggiato il secondo successo sul massimo circuito continentale. Dopo Francesco Molinari (numero 6) è Pavan il miglior golfista italiano nel ranking mondiale. Sono tre, gli azzurri, nella Top 100. Nella cerchia ecco pure Guido Migliozzi, 99mo.