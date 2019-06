Euro U21: Danimarca-Serbia 2-0

ROMA, 23 GIU - La Danimarca ha battuto la Serbia 2-0 nell'ultimo incontro del gruppo B degli Europei Under 21. Le reti: al 21' pt Bruun, nella ripresa, al 16' il raddoppio danese con Rasmussen. Vittoria che non basta alla Danimarca che è eliminata. Restano ridotte al lumicino le speranze dell'Italia di essere ripescata come miglior seconda.