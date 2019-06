Giochi 2026: Svezia, supporto da governo

LOSANNA, 23 GIU - "La Svezia è pronta a ospitare i Giochi invernali del 2026. Il governo svedese sopporta totalmente questa candidatura puntiamo a ottenerla". E' quanto dichiarato dal primo ministro svedese, Stefan Lofven, a Losanna alla vigilia dell'assegnazione dei Giochi invernali 2026 per cui Stoccolma-Aare si contende il successo con Milano-Cortina. Nella delegazione svedese anche la principessa ereditaria Vittoria. "Siamo in gradi di realizzare quello che il Cio chiede attraverso l'Agenda 2020" ha assicurato l'esponente della famiglia reale, convinta che sia arrivato il momento della Svezia, dopo sette candidature andate a vuoto: "Ci abbiamo provato un po' di volte, quindi perché no".