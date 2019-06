Giochi Europei:tiro a volo,c'è oro donne

MINSK, 23 GIU - Giornata dolce-amara per l'Italia del tiro a volo impegnata nelle finali di Fossa Olimpica dei Giochi Europei di Minsk. La nazionale del ct Albano Pera ha confermato il proprio momento di grazia conquistando l'oro e l'argento nella gara femminile, in cui si è imposta Silvana Stanco che in finale ha battuto l''olimpionica di Londra Jessica Rossi per 46-44. Bronzo alla spagnola Fatima Galvez, che ha preso la carta olimpica per Tokyo 2020. Proprio la carta olimpica nella gara maschile è la nota negativa della giornata di oggi. Soprattutto perché a mancarla è stato il veterano azzurro Giovanni Pellielo, che insegue il record dell'8/a partecipazione consecutiva a un'Olimpiade (eguaglierebbe il record dei fratelli D'Inzeo e di Josefa Idem). Pellielo ha chiuso al 9/o posto, e a questa delusione si aggiunge quella della sconfitta in finale dell'altro azzurro Valerio Grazini, battuto 44-42 dal ceco, olimpionico a Pechino 2008, David Kostelecky. Bronzo al britannico Aaron Heading.