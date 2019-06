Ippica: presto riforma per rilancio

MILANO, 23 GIU - "Come ministero faremo presto una legge di riforma del settore dell'ippica. Da un anno lavoriamo sulle tematiche basilari del settore che ha aspettative altissime". Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, si prende carico del rilancio dell'ippica. "E' un movimento importantissimo - ha aggiunto Centinaio, in visita all'Ippodromo di Milano e accolto dall'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin -, fatto di cultura, tradizione e valorizzazione delle nostre origini. Ma è anche il futuro del Paese, deve tornare ad essere un'alternativa agli altri sport come il calcio. Questa deve essere una giornata di rilancio". Centinaio ha fatto i complimenti all'Ippodromo di Milano, considerato "un modello virtuoso": "E' stupendo, aperto alla contaminazione tra mondi diversi. Può accogliere famiglie per trascorrere una domenica diversa. Sono convinto che in Italia ci siano degli ippodromi di qualità, abbiamo portato avanti un lavoro di far sì che diventino un luogo d'aggregazione".