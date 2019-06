F1: Hamilton, stiamo facendo la storia

ROMA, 23 GIU - "Un capolavoro è la prima parola che mi viene in mente. E' stato un grande weekend. Stiamo facendo insieme la storia, ringrazio tutti i ragazzi del team. E' il miglior avvio della mia carriera, me lo voglio godere. Con il team stiamo costruendo pagine di storia". Così Lewis Hamilton commenta la vittoria nel gran premio di Francia davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed al ferrarista Charles Leclerc. "E' una sfida continua per cercare di trovare una sintonia migliore con questa macchina - ha detto a fine gara - Sono fiero di lavorare con questo team. Questo circuito ha tante sconnessioni, non è facile. Non è stata una gara semplice".