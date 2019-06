Giochi 2026: Zaia, Svezia ci teme

MILANO, 23 GIU - "Siamo partiti in solitario, ora dietro a noi è cresciuta una foresta che prima non aveva voce e oggi ce l'ha. Questa è la principale preoccupazione che hanno gli svedesi". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a Losanna alla vigilia del voto con i delegati del Cio assegneranno in Giochi invernali 2026 a una fra Milan-Cortina e Stoccolma-Aare. "Siamo motivati e concentrati sul nostro dossier. Abbiamo un bel team, non abbiamo nessun problema a confrontarci e a chiedere il voto su un dossier che riteniamo spettacolare. Candidiamo uno degli hub per gli sport invernali più rappresentativo a livello internazionale, abbiamo una squadra motivata e poi abbiamo i cittadini che difendono a spada tratta il fatto che le Olimpiadi debbano venire nel nostro territorio. Siamo arrivati alla finale . ha concluso Zaia - quando altri pensavano che non si passasse nemmeno il primo vaglio, oggi ci siamo e ce la giochiamo fino alla fine con Stoccolma".