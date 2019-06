Giochi 2026: Malagò, Conte parla domani

LOSANNA, 23 GIU - "Ho sentito Conte. Anche Salvini, mi chiedeva come andava e gli ho detto di avere fiducia". Lo ha raccontato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla vigilia dell'assegnazione dei Giochi invernali del 2026, che domani pomeriggio sarà preceduta dalla presentazione finale delle candidature di Milano-Cortina e Stoccolma-Aare. Ha sentito anche Di Maio? "No, ho parlato con il sottosegretario Valente", ha risposto Malagò, spiegando che domani ci sarà una presentazione al mattino, in cui prenderà la parola anche il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e una al pomeriggio, in cui parlerà il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Il timing è trenta minuti e non si può sgarrare".