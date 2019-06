Neymar, Barca propone 'taglio' 14 mln

ROMA, 23 GIU - Se Neymar vuole tornare a giocare nel Barca dovrà abbassare le sue pretese economiche e guadagnare quanto percepito nel 2017, quando vestiva la maglia blaugrana: 22 milioni, contro i 36 che attualmente percepisce al Psg. sarebbe questa secondo il 'Mundo Deportivo', l'offerta fatta recapitare al brasiliano dalla dirigenza catalana che starebbe trattando col club parigino il ritorno di O Ney, inserendo nell'operazione anche Coutinho o Dembelè. Dopo aver avuto l'assenso a tornare dei 'pesi massimi' dello spogliatoio (Messi, Suarez, Piquè), il brasiliano - scrive il giornale sportivo catalano - "dovrebbe adesso abbassare il suo stipendio molto considerevolmente e nonostante la forte 'sforbiciata' all' ingaggio (14 milioni in meno), Neymar è disposto ad accettare pur di far ritorno al Barcellona, club dove si sente felice come calciatore".