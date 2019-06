Il Rally Roma Capitale corre sui social

ROMA, 22 GIU - Il 7° Rally di Roma Capitale si conferma sempre più evento internazionale a tutto campo. Gli organizzatori di Motorsport Italia per l'evento che dal 18 al 21 luglio sarà il quinto round di Campionato Europeo Rally e di Campionato Italiano Rally, oltre che 6° appuntamento di Coppa Rally ACI Sport di 7^ Zona, contano su una copertura mediatica senza pari. Si parte dalle cifre da capogiro riscontrate per l'edizione 2018 con un totale di spettatori raggiunti pari a 322.064 milioni, grazie ad una efficace copertura mediatica, ad un preciso coordinamento di forze e all'interesse senza pari mostrato dal pubblico con l'interazione diretta sui social network, soprattutto dalla fascia giovane/adulta dai 25 ai 44 anni (Dati Eurosport). Ingenti gli investimenti per rendere l'evento ancora più fruibile da parte dell'esigente pubblico: la partenza da Castel Sant'Angelo, la passerella per le vie della Capitale, e la rinnovata e spettacolare "Arena ACI Roma" sul litorale di Ostia