Euro U21: Italia-Belgio 3-1

ROMA, 22 GIU - L'Italia ha battuto 3-1 il Belgio in una gara del gruppo A degli Europei Under 21 ma non è ancora qualificata per la fase successiva. Gli azzurrini infatti sono scivolati al secondo posto dopo la vittoria della Spagna che sta battendo 5-0 la Polonia e va in semifinale. La squadra di Di Biagio ora deve aspettare le gare degli altri gironi per sperare di qualificarsi come migliore seconda.