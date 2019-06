Di Biagio, Kean? Regole si rispettano

ROMA, 22 GIU - ''Siamo un gruppo le regole si rispettano. Ne parlerò in sala stampa''. Con queste parole Gigi Di Biagio conferma l'esclusione per motivi disciplinari di Moise Kean dalla formazione di partenza dell'Italia nel match vinto questa sera contro i Belgio. L'attaccante bianconero si è presentato alla riunione tecnica in ritardo insieme al compagno di squadra Nicolò Zaniolo.