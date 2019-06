Giochi'26: Cio, rinuncia Wickenheiser

LOSANNA, 22 GIU - Dopo quelle annunciate nei giorni scorsi, c'è un'altra assenza importante dell'ultimo momento tra i membri del CIO che lunedì sceglieranno a Losanna la sede dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. Questa mattina - apprende l'ANSA da fonti internazionali - ha rinunciato anche la campionessa olimpica canadese di hockey su ghiaccio Hayley Wickenheiser. La sua defezione si aggiunge a quella del Granduca di Lussemburgo, Henry, del principe ereditario del Bhutan, Jigyel Ugyen Wangchuck, e della tiratrice slovacca Danka Bartekova. I votanti scendono quindi a 82 ma il quorum resta a 42 con la teorica possibilità di una parità a 41: in tal caso si dovrebbe rivotare ad oltranza. L'assenza della Wickenheiser non dovrebbe essere tuttavia un problema per Milano-Cortina, l'atleta canadese infatti è molto legata al mondo scandinavo-anglosassone e per cui il suo sarebbe stato presumibilmente un voto per Stoccolma-Aare.