Euro U21: Spagna in semifinale

BOLOGNA, 22 GIU - La Spagna batte la Polonia 5-0 (3-0) nell'ultimo match del gruppo A dell'Europeo Under 21 giocata questa sera a Bologna. A segno per gli spagnoli Fornals (17' pt), Oyarzabal (35' pt), Ruiz (39' pt), Ceballos (26' st) e Mayoral 45' st). La Spagna è così prima del girone e qualificata alle semifinali grazie alla migliore differenza reti rispetto all'Italia. Azzurrini che per passare da secondi del girone devono aspettare i risultati delle partite degli altri gironi tra domani e dopodomani. L'accesso alla semifinale vale per gli spagnoli anche il pass alle Olimpiadi 2020.