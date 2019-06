Juve: Bentancur rinnova fino al 2024

TORINO, 22 GIU - Rodrigo Bentancur ha rinnovato fino al 2024 l'accordo che lo lega alla Juventus. Lo rende noto sul proprio sito internet il club bianconero, che vuole fare del giocatore un punto fermo anche nei prossimi anni. Prelevato dal Boca Juniors, nelle due stagioni in bianconero il giovane centrocampista è cresciuto molto, ritagliandosi uno spazio da protagonista con Allegri che non intende perdere ora che la squadra è stata affidata a Sarri. Sono state 31 le presenze nell'ultimo campionato, e due i gol, mentre in Champions League è sceso in campo sette volte.