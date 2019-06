Settecolli, Pellegrini bene nei 100 sl

ROMA, 22 GIU - Qualificazione in finale A dei 100 stile libero per Federica Pellegrini che si impone con il terzo tempo (54''32) generale e nel pomeriggio si giocherà il titolo al Settecolli nella gara regina contro l'olandese Heemskerk e la danese Blume. Non centrano la qualificazione invece Di Pietro e Ferraioli e di conseguenza c'è il rischio che la staffetta 4ž100 possa saltare ai Mondiali di Gwangju. "Le sensazioni sono buone - ha detto Federica Pellegrini a bordo vasca - non mi sono spremuta al massimo ma vediamo nel pomeriggio cosa viene fuori. Mi spiace un po' per le altre azzurre, speriamo di riuscire a qualificare questa staffetta. Anche perché già manca la 4x200 per vari motivi. Si potrebbero aprire molti argomenti su questo, ma va bene così. Gli anni cambiano, i modi di proporsi cambiano. Ma va bene così".