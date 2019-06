Giampaolo, voglio un gioco affascinante

MILANO, 22 GIU - "La mission, la visione deve essere quella di giocare un calcio appetibile e affascinante e poi, attraverso quel calcio, arrivare a vincere le partite. La storia del Milan racconta di un club e di una squadra che ha sempre ricercato la bellezza, l'estetica oltre che il risultato. O meglio, raggiungere il risultato attraverso la bellezza del gioco". Sarà questo il primo obiettivo di Marco Giampaolo, intervistato in esclusiva a Giulianova da Milan Tv. "Il club rossonero - si legge ancora sul sito del club - ha vinto titoli proponendo calcio, adesso non ho la presunzione di paragonarmi a quel Milan ma quello deve essere l'obiettivo. In quanto a cultura, penso di essere in un club dove c'è conoscenza di cosa significhi giocare a calcio, perché è stato abituato in questo modo". Giampaolo anticiperà "di qualche giorno" il suo arrivo a Milanello rispetto al raduno del 9 luglio, "per prendere conoscenza con l'ambiente rossonero il prima possibile" e visionare le strutture.