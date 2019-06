Volley rosa, Italia in campo il 4 luglio

ROMA, 22 GIU - La Fivb ha ufficializzato il calendario della Final Six della Volleyball Nations League femminile 2019, in programma a Nanchino dal 3 al 7 luglio. Le azzurre, inserite nella pool A, esordiranno il 4 luglio con la Turchia e il giorno seguente se la vedranno con le campionesse olimpiche cinesi. Nel raggruppamento B scenderanno in campo Stati Uniti, Brasile e Polonia. Come nella scorsa edizione, al termine dei due gironi, le prime e le seconde classificate si affronteranno sabato 6 luglio nelle semifinali incrociate, mentre domenica 7 si svolgeranno le finali 3°-4° e 1°-2° posto.