Golf, Travelers, Sucher al comando

ROMA, 22 GIU - La leadership solitaria di Zack Sucher, la rimonta di Jason Day. E, ancora: la reazione di Brooks Koepka e le difficoltà di Francesco Molinari. Questi i primi verdetti del Travelers Championship, torneo del PGA Tour. A Cromwell, nel Connecticut, Sucher con 129 (-11) è rimasto da solo al comando della classifica. L'americano a metà gara ha due colpi di vantaggio sui connazionali Chez Reavie e Keegan Bradley, entrambi secondi con 131 (-9). Exploit di Jason Day, l'ex numero uno al mondo, recupera 81 posizioni ed è sesto (133, -7). Koepka, leader mondiale, occupa la 47/a piazza (137, -3) e precede Molinari, 57/o (138, -2), autore di un altro parziale chiuso in 69 (-1) e caratterizzato da quattro birdie e tre bogey. Eliminazioni a sorpresa per Jordan Spieth (142, +2), Tony Finau (142, +2) e Phil Mickelson (143, +3) che spreca tutto. A 36 buche dal termine, dopo un infortunio al ginocchio che, nel 2017, lo ha tenuto fuori per un anno, Sucher, 32enne di Atlanta, sogna il primo successo sul PGA Tour.