Euro U.21: Inghilterra-Romania 2-4

ROMA, 21 GIU - La Romania batte l'Inghilterra 4-2 (0-0) in un incontro della seconda giornata del girone C all'Europeo di calcio Under 21, giocato al 'Manuzzi' di Cesena. Il match ha avuto un finale bollente, con tutte le sei reti realizzate dalla mezzora della ripresa. Ha aperto le marcature un rigore di Puscas al 31', al quale ha risposto Gray al 34' ma la Romania è tornata avanti al 40' con Hagi due minuti prima del nuovo pareggio di Abraham. L'incontro è stato deciso da una doppietta di Coman, in gol al 44' e al 48'. La Romania sale a sei punti in classifica e momentaneamente al primo posto del girone in attesa dell'altra sfida, Francia-Croazia, in programma stasera. Gli inglesi sono terzi con un punto.